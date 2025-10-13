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Dos temblores reportó Funvisis en el país en las últimas horas, la Fundación Venezolana para las Investigaciones Sismológicas informo de ambos en sus redes sociales. Destacó que los sismos se reportaron en el oriente y occidente del país.

El primer movimiento telúrico de hoy lunes 13 de octubre de 2025, ocurrió a la 1:35 minutos de la madrugada en Güiria estado Sucre. Este tuvo una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter además de una profundidad de 103.6 kilómetros, dijo Funvisis.

Luego a la 1:44 minutos de la madrugada de hoy 13 de octubre de 2025, se reportó el segundo movimiento telúrico. Este ocurrió en Quibor, estado Lara con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter.

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Con un epicentro, dijo Funvisis de 25 kilómetros al sureste de Quibor en el estado Lara, al occidente de Venezuela. Ambos temblores no dejaron daños en vías como en viviendas de esas zonas del país.

Dos temblores reportó Funvisis

Las personas han indicado desde las zonas donde ocurría el enjambre sísmico, que los temblores han bajado su intensidad. Esto en las áreas de Bachaquero, como en Carora, además de Trujillo, Mérida, Táchira y Falcón.

Uno a mediodía

Un temblor reportó Funvisis, hoy en horas del mediodía, este tuvo un epicentro en El Sombrero, estado Guárico. Con una magnitu de 3.7 grados en la Escala de Richter y tuvo 5.7 kilómetros de profundidad. Este sismo ocurrió a las 12:54 minutos.

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