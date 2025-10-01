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La Navidad en el país empieza hoy, desde hace unas semanas el presidente de la República, Nicolás Maduro había informado al respecto. Con distintos actos en todo el país se da inicio a la época más hermosa del año.

Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero de 2026 se estará efectuando esta hermosa celebración. Dijo el jefe de Estado que el objetivo es seguir cultivando alegría, paz y felicidad en los hogares de los venezolanos.

Uno de los propósitos es también aumentar la actividad económica en el país, destacó el mandatario nacional en su programa Con Maduro +. «La actividad económica comercial y la rumba en Venezuela».

Hoy empieza la Navidad en el país

En distintas plazas del país se estará dando inicio a la Navidad, ya en los últimos días del mes de septiembre se adornaron varios espacios. Se colocaron las tradicionales luces en avenidas como en parques.

Cerca de 40 artistas nacionales estarán recorriendo varias zonas del país, llevando conciertos gratuitos. Como se espera los bazares navideños desde hoy con venta de comida y ropa.

Resaltó el presidente Maduro en su espacio, que esta época es una vacuna contra los amargados. «El adelanto de la Navidad es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos».

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