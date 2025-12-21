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Hoy es el Pool Party en Waikiki Puerto Cabello por todo lo alto, evento que tendrá muchos premios. Así lo dio a conocer el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava en sus redes sociales.

Desde las 5:00 de la tarde será esta fiesta playera la cual cierra el 2025 por todo lo alto en la ciudad que está de moda. Además se rifará una moto a la mejor chica con traje de baño en dicho evento.

Hoy es el Pool Party en Waikiki con muchos premios

“No se pelen la rumba en Waikiki a partir de las 5:00 pm con muchos premios para las ganadoras. Ya verán los que vengan lo buena q va a estar el Pool Party de Carabobo. Aquí nadie se rinde y que vivan por siempre las navidades de Venezuela”, dijo el gobernador Lacava.

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