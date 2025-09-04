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La fiesta de Messi de despedida en una eliminatoria en su país, será esta noche es por ello que La Vinotinto buscará aguarle el festejo. Messi dijo que este partido será histórico y el mensaje de Fernando “Bocha” Batista fue claro, buscar arruinarle la fiesta.

Venezuela tiene que salir a ganar y a sumar puntos, ligando que Bolivia pierda ante Colombia. Todos los partidos serán a las 7:30 de la noche, excepto el de Brasil contra Chile, el cual se jugará a las 8:30 de la noche.

El puesto de repechaje lo tiene Venezuela pero la diferencia con Bolivia es de un punto. El partido de hoy será clave, como el de Colombia ante los bolivianos, ya que una derrota de Venezuela y una victoria de Bolivia los deja a ellos en el ansiado puesto de repechaje.

Los otros partidos para hoy serán los siguientes, Paraguay va ante Ecuador, Uruguay contra Perú, y Brasil ante Chile. Pero los más esperados serán el de Venezuela contra Argentina y Colombia con Bolivia.

La fiesta de Messi

Se espera que desde el primer minuto en el juego de Venezuela contra Argentina reine la emoción y la acción. Toda la boletería se agotó, para este importante encuentro, ellos están clasificados pero no quieren que la despedida sea con derrota.

Este encuentro se transmitirá por varios canales, Venevisión Televen, ByM Sports, además de las principales emisoras del país. Con antesalas desde tempranas horas de la tarde, en los principales centros comerciales del país habrá pantalla gigante.

A dejarlo todo en el terreno

Venezuela tiene que salir a entregarlo todo, a pesar de las bajas importantes, se espera por la alineación esta noche. La cual será importante para conseguir los puntos y quedarse con el puesto de repechaje.

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El próximo 9 de septiembre, Venezuela tiene una oportunidad más de sumar y lo hará ante Colombia en el estadio Monumental de Maturín.

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