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El estado de salud de Willie Colón es delicado, indicaron fuentes ligadas al “Varón de la salsa”. Colón de 75 años al parecer fue ingresado a un Hospital de Nueva York el miércoles de esta semana.

Las personas han estado preguntando acerca de la salud del músico, pero sus representantes aun no han hecho oficial la noticia. Según el medio Yonker Voice de Nueva York, presentó dificultades para respirar.

Estado de salud de Willie Colón

Familiares de Colón como amigos o representantes no han afirmado la información de que este se encuentre internado en el hospital. Colón quien es muy activo en sus redes sociales no escribe en las mismas desde hace cuatro días.

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