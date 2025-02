Compartir

Cuidar es Querer era una campaña de los años ochenta, específicamente del año 1988 de Petróleos de Venezuela y que siempre tiene que llamarse a reflexión. Y lo hacemos ya que hoy… hay espacios recuperados.

Llámese plazas, parques, espacios recreativos, parques infantiles los cuales los han recuperado. Pero tenemos que hacer hincapié en que todo eso hay que cuidarlo, todos los días del mundo.

En la actualidad pasearse por algunos municipios de Carabobo o ir a Caracas y lanzarse a caminar por sus calles es ver que algunos espacios siguen bonitos. Pero tenemos que hacer énfasis en el mantenimiento.

Dicha campaña llegó con el mensaje y veíamos en todos lados esa frase la cual es como un emblema de nuestra Venezuela.. “Cuidar es Querer”. Es que si cuidamos siempre tendremos todos esos espacios recuperados y bonitos.

No solo los parques o plazas, los autobuses, las escuelas, liceos, calles, avenidas, y todo ese compendio urbano que tiene una ciudad. Cuido es amor, respeto, cariño por las cosas que tenemos.

Es un orgullo escuchar a las personas que vienen a Venezuela y decir que siempre ha sido un país bonito. Y que pese a todo con ciudades ordenadas, calles limpias y sobre todas las cosas cuidadas.

Hoy más que nunca… Cuidar es querer

En Caracas encontramos todos los espacios recuperados, pero hay que cuidarlos, los mismos ciudadanos tienen la responsabilidad. No lanzando papeles al piso, no haciendo pintas o garabatos en las paredes.

Todo tenemos que mantenerlo, todo es de la ciudad, y todo es para la gente. Para que la ciudad se vea siempre bonita como diferente. Venezuela siempre a nivel del continente ha sido “bonita” con la mayoría de las cosas “bien cuidadas”.

Pero la tarea no es meramente de los gobiernos, regional o municipal, todo lo contrario esta tarea es de todos y diaria. Colabora siempre, no ensuciando no solo las calles, también las playas como los ríos, canales y drenajes.

¿No decimos que este es el mejor país del mundo?, empecemos por cuidarlo a diario, para que además de mejor sea el más bonito. El más cuidado y que siempre esté como “una tacita de plata”.

