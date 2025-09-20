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La organización de los Cardenales de Lara confirmó este viernes la incorporación del lanzador estadounidense, Hunter McMahon, como su quinto importado de la edición 2025-2026. Esto corresponde a los detalles de su planificación previa a una nueva temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

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Hunter McMahon, de 27 años, tiene 28 juegos disputados, récord de 2 ganados y dos perdidos, para acumular 31.1 entradas de labor, 13 salvados, 11 carreras permitidas, 11 boletos, 39 ponches y efectividad de 2.30. Desde el inicio de su carrera en 2016 dentro de la Florida Collegiate Summer League, se caracterizó por ser un lanzador de mucho control.

En el sistema de ligas menores de la MiLB, Hunter McMahon tienen un récord de diez victorias y seis derrotas, 112 juegos lanzados, 192.1 innings, 186 ponches y efectividad de 4.02. Todos estos registros principalmente los realizó con la franquicia de los Washington Nationals y Twins de Minnesota.

Al concretar esta firma, el conjunto larense reafirma su plan de tener un bullpen consolidado y fortalecido que sea una de sus principales herramientas sobre el terreno de juego para esta campaña y con la llegada de Hunter McMahon, adquieren juventud y explosividad con sus lanzamientos en la lomita.

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