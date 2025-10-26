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El huracán Melissa se intensificó hasta alcanzar la categoría 4 y amenaza con inundaciones catastróficas y deslizamientos mortales en varias islas del Caribe, especialmente Haití y Jamaica, mientras su trayectoria apunta también hacia Cuba.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, existe la posibilidad de que el ciclón alcance la categoría 5 en las próximas horas.

Melissa avanza lentamente, a apenas 1 km/h, y ya provocó la muerte de cuatro personas y 15 heridas en Haití cuando aún era una tormenta tropical. La cifra podría aumentar a medida que se actualicen los informes oficiales, según informó Protección Civil de Haití.

El fenómeno se fortaleció hasta convertirse en huracán al finalizar la jornada del sábado y amenaza con generar lluvias torrenciales y desbordes en el norte del Caribe.

Huracán Melissa

El centro del huracán se encontraba a 209 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica) y a 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití), con vientos máximos sostenidos de 160 km/h y ráfagas que se extienden hasta 257 kilómetros del núcleo.

Los especialistas prevén que la tormenta gire hacia el norte y noreste entre lunes y martes, acercándose a Jamaica como huracán categoría 4, con ráfagas cercanas a los 260 km/h.

Melissa ya posee el potencial de causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica y partes de la isla La Española, que incluye Haití y República Dominicana. La protección civil y autoridades locales emitieron alertas y recomendaciones de evacuación, aunque en Haití muchos residentes se resisten a abandonar sus hogares.

En Haití, además de los fallecidos, se registraron cinco heridos por derrumbes de muros, crecidas de ríos e inundaciones. En República Dominicana, la tormenta dañó cerca de 200 viviendas, dejó a más de medio millón de personas sin agua, derribó árboles y semáforos, provocó deslizamientos y aisló a más de 20 comunidades.

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