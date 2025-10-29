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Luego de dejar destrozos, lluvias e inundaciones en Jamaica, el huracán Melissa llega a Cuba. Se espera que en las próximas horas este llegue a la isla, donde ya se han reportado fuertes aguaceros y vientos.

Los vientos del fenómeno se mantienen ahora sobre los 180 a 190 kilómetros por hora luego de llegar con velocidad de 250 kilómetros por hora. Este causó destrozos en viviendas, propiedades y vías.

Además que las lluvias colapsaron drenajes como ríos y canales en Jamaica. Actualmente las autoridades están brindando atención a la población, mientras que los refugios se mantienen llenos en la actualidad.

Huracán Melissa llega a Cuba

En Cuba ya se han reportado lluvias fuertes, como coletazos en otras zonas del Caribe en lo que va de semana. Melissa pudiera continuar hacia las Islas Turcas, además de las Bermudas en los próximos días.

Este pudiera debilitarse y convertirse en tormenta tropical, esperan los expertos. O mantener se como huracán tras su paso por Cuba.

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