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Dos sujetos hurtaban viviendas en Maturín y fueron capturados por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando los sujetos a la orden del Ministerio Público.

Osmar Isaías Ceballo Campos (26) y Anderson Eduardo Cova Martínez (28), quienes se dedicaban al hurto en viviendas; fueron arrestados por funcionarios de la Coordinación de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maturín.

En el sector Los Tulipanes de la parroquia Alto Los Godos. Las investigaciones de campo determinaron que los antisociales se valían de sus habilidades para ingresar de forma sigilosa a las propiedades de sus víctimas en el sector Los Tulipanes.

Hurtaban viviendas en Maturín y fueron capturados

Aprovechándose de la ausencia de los habitantes para sustraer objetos de valor, obteniendo así un beneficio económico ilícito. Asimismo, se conoció que Ceballo poseía un registro policial por homicidio calificado y Cova, tres registros por robo genérico. Además de porte, detención u ocultamiento de arma y hurto genérico común.

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Tras su captura en la parroquia Alto Los Godos, fueron puestos de manera inmediata a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Monagas. Para los procedimientos legales correspondientes.

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