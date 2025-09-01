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Fueron identificadas las dos mujeres que fallecieron en el accidente en la vía a Choroní la noche del domingo 31 de agosto de 2025 en el estado Aragua. A las ocho de la noche fue reportado el hecho vial en la carretera que une a Maracay con el pueblo de la costa.

Además de las dos fallecidas hubo 35 personas lesionadas (cifra extraoficial), las dos fallecidas quedaron identificadas como Janeth Irumba Román de 39 años de edad. Irumba Román era la dueña de la agencia de turismo, que había organizado la excursión desde Santa Rita; municipio Francisco Linares Alcántara.

Luego en el último reporte dado por las autoridades, indicaron que la segunda personas fallecida fue Beatriz Elena Mendoza Bastidas. La mujer perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

El incidente ocurrió este domingo, cuando un autobús de la marca Encava, de color blanco y placas YA77422, se precipitó por un barranco. Al lugar llegaron paramédicos como autoridades viales de Aragua.

Accidente en la vía a Choroní y las causas

Las causas de accidente que enlutó a dos hogares del municipio Francisco Linares Alcántara, fueron las siguientes. El conductor perdió el control del autobús Encava en la segunda curva regresiva del mencionado sector.

Supuestamente por la imprudencia de un chófer de una camioneta Toyota Fortuner, el cual iba dirección a Choroní dijo el diario El Siglo. El conductor de la camioneta iba a adelantar un carro sentido a Choroní estado Aragua.

Tras provocar el accidente el conductor de la camioneta, no se detuvo siguió en dirección a la costa aragüeña. Se desconoce la identidad de la persona que iba a bordo de la camioneta, el cual es presuntamente el responsable del hecho.

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