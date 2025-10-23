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Fueron identificados piloto y copiloto de la avioneta siniestrada en el Aeródromo de Paramillo en San Cristóbal estado Táchira. El trágico hecho ocurrió ayer miércoles 22 de octubre de 2025 en la entidad fronteriza.

La aeronave quedó identificada con la matricula YV1443 Paper Cheyenne 1. Sus tripulantes eran Toni Bortone (Piloto) y Juan Maldonado (Copiloto). Los cuales fallecieron de manera instantánea en la pista.

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Identificados piloto y copiloto de la avioneta siniestrada en el Aeródromo de Paramillo

En un video grabado por una de las personas que estaba en la pista se ve cuando la avioneta intentó despegar pero pierde fuerza impactando segundos después en la pista. E incendiándose de forma inmediata.

Ya el INAC ayer luego del accidente dijo que va averiguar lo ocurrido en el aeródromo tachirense. José María Nogueroles, presidente del Banco Sofitasa, informó que los pilotos lo habían traslado el día de ayer desde el estado Apure hasta San Cristóbal.

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