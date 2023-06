Ilkay Gündogan es el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. El alemán de 32 de años ha cerrado su contrato con el equipo español por dos temporadas y una opcional; la tercera estará condicionada si Ilkay, disputa mas de la mitad de los partidos por año.

Tras venir de ganarlo todo, absolutamente todo con el equipo inglés, Gündogan o simplemente Gündo, ha decidido alistarse en las filas del equipo azulgrana para esta nueva temporada.

De la misma manera, el Barcelona al no poder concretar el fichaje de Messi que todos los fanáticos añoraban, consiguió cerra unos de los fichajes con más garantías en el juego como lo es el alemán.

El jugador ya tiene el visto bueno por parte del equipo médico del Barcelona, y también, la aprobación en primera instancia del entrenador azulgrana, Xavi Hernández. Por otra parte, Gündogan es el primer fichaje del Barcelona para esta nueva temporada 2023-2024.

Ilkay Gündogan to Barcelona, here we go! Final approval arrived on club side to register him as new signing, green light from the player. It’s done deal, signed few minutes ago. 🚨🔵🔴 #FCB

Gündogan has agreed a two year deal valid until June 2025 with option for further year. pic.twitter.com/Gr467hNBms

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023