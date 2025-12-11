Compartir

Fue imputado obrero por lesionar a un hombre, este colisionó su moto con otra cuando conducía en sentido contrario. El Ministerio Público imputó al obrero de la Alcaldía del municipio Atures, Luis Eduardo Camico Silva (29).

Por causar lesiones a un hombre, hecho ocurrido el 5 de diciembre en la avenida 23 de Enero, parroquia Fernando Girón Tovar de Puerto Ayacucho. En horas de la tarde de ese día, Camico Silva se trasladaba a bordo de su motocicleta cuando se cruzó en sentido contrario por la mencionada avenida.

Lo que ocasionó una colisión con otra moto que transitaba por el lugar, la cual impactó con un vehículo y la caída del conductor. Producto de este hecho, la víctima sufrió traumatismo craneoencefálico y del tórax, así como una fractura de rodilla.

Imputado obrero por lesionar a un hombre

De inmediato, funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron el lugar y detuvieron al obrero, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público. Durante la audiencia de presentación, fiscales de la Sala de Flagrancia de esa jurisdicción imputaron a Camico Silva por el delito de lesiones culposas graves.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1° de Control de Amazonas. Acordó medidas cautelares consistentes en presentaciones cada 15 días, así como la suspensión de la licencia de conducir.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas