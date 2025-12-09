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Imputados y detenidos quedaron los sujetos que hurtaron en el centro de Valencia. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público.

Informó el Fiscal Saab que fueron imputados como privados de libertad los sujetos Imailys Jiménez, Jean Camejo y Alexander Villamizar. Esto por el delito de hurto calificado en la capital carabobeña.

Sujetos que hurtaron en el centro de Valencia

Dichas personas en horas de la madrugada, en el sector Casco Central, violentaron los candados de un establecimiento comercial. Logrando ingresar al comercio y sustraer múltiples objetos.

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Cabe destacar que la vigilancia nocturna de los cuerpos de seguridad se mantiene, más en zonas como el centro de Valencia y otras avenidas principales. Precisamente para evitar robos y hurtos en los mismos.

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