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El fiscal general, Tarek William Saab, informó este domingo la aprehensión de una mujer identificada como Analy González, acusada de hacerse pasar falsamente por abogada y de solicitar dinero en nombre de funcionarios judiciales y policiales para ejecutar presuntas irregularidades.

Imputan a falsa abogada

Según Saab, González será imputada y privada de libertad por el delito de «alardeamiento de valimiento o relaciones de influencias», luego de que el Ministerio Público determinara que ofrecía gestiones ilegales a cambio de altas sumas de dinero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fiscal General de Venezuela 🇻🇪Tarek William Saab (@mpublicove)

Precisó que la detenida utilizaba los nombres de diversos funcionarios para dar apariencia de legitimidad a sus ofertas y captar víctimas dentro de distintas investigaciones en curso.

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