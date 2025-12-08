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Imputan a falsa abogada por cobrar sobornos usando nombres de funcionarios

By Redacción Noticias24Carabobo
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Imputan a falsa abogada

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El fiscal general, Tarek William Saab, informó este domingo la aprehensión de una mujer identificada como Analy González, acusada de hacerse pasar falsamente por abogada y de solicitar dinero en nombre de funcionarios judiciales y policiales para ejecutar presuntas irregularidades.

Imputan a falsa abogada

Según Saab, González será imputada y privada de libertad por el delito de «alardeamiento de valimiento o relaciones de influencias», luego de que el Ministerio Público determinara que ofrecía gestiones ilegales a cambio de altas sumas de dinero.

Precisó que la detenida utilizaba los nombres de diversos funcionarios para dar apariencia de legitimidad a sus ofertas y captar víctimas dentro de distintas investigaciones en curso.

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SourceLa Verdad
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