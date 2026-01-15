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El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) informó que es falsa la noticia sobre la supuesta reactivación de los vuelos de la ruta Caracas–Madrid por parte de las aerolíneas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. La aclaratoria surge luego de que agencias de viaje y medios digitales difundieran que estas compañías retomarían operaciones a partir del 1 de febrero.

“Ante la información que circula sobre una supuesta reactivación de los vuelos de la ruta Caracas–Madrid, notificamos que dicha noticia es falsa”, señaló el organismo en su cuenta de Instagram.

El ente regulador reiteró que su gestión se mantiene enfocada en el cumplimiento de las normativas internacionales y en la supervisión de las operaciones aéreas, con el objetivo de garantizar la seguridad y la normalidad en el sector.

Las aerolíneas españolas suspendieron sus operaciones hacia Venezuela a principios de diciembre de 2025, tras alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y organismos europeos sobre el aumento de la actividad militar en el espacio aéreo venezolano.

En ese contexto, el Inac revocó temporalmente las licencias de vuelo de varias compañías internacionales, incluyendo Iberia, Air Europa y Plus Ultra, mientras que otras aerolíneas locales como Conviasa, Rutaca y Venezolana de Aviación mantuvieron rutas activas o reanudaron operaciones en enero.

Aunque la ruta Caracas–Madrid sigue suspendida oficialmente, otras aerolíneas han retomado operaciones internacionales de manera gradual: Copa Airlines reanudó vuelos desde Ciudad de Panamá hacia Caracas el 13 de enero.

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