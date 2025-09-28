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Inameh alerta lluvias y actividad eléctrica para este 28 de septiembre

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico oficial para este domingo, destacando condiciones atmosféricas variables en buena parte del territorio nacional.

Aunque se espera nubosidad parcial durante la mañana, el organismo advierte sobre el desarrollo de núcleos convectivos que podrían generar lluvias dispersas.

Las precipitaciones se concentrarán en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, norte de Anzoátegui, La Gran Caracas, Aragua, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

También se reportan lluvias con descargas eléctricas en el norte de Bolívar, sur de Anzoátegui, Guárico, oeste de Barinas y Apure.

 

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Inameh alerta lluvias y actividad eléctrica 

Para Miranda, Distrito Capital y La Guaira, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado en la mañana. Luego del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C de mínima y los 30 °C de máxima. Las zonas montañosas y costeras al este de la entidad podrían verse más afectadas.

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