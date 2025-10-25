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Inameh alerta sobre incremento de lluvias y actividad eléctrica este sábado

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para la tarde y noche de este sábado se espera un incremento significativo de la nubosidad, acompañado de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en diversas regiones del país.

Durante la mañana y madrugada, las condiciones se mantendrán mayormente estables, con poca nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, ya se prevé la formación de mantos nubosos con lluvias de intensidad variable en zonas de Amazonas, oeste de Bolívar, Llanos Occidentales, los Andes, oeste de Falcón y Zulia.

 

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Lluvias y actividad eléctrica este sábado

El pronóstico indica que el fenómeno se intensificará en horas vespertinas y nocturnas, afectando especialmente a los estados Amazonas, Bolívar (oeste), Llanos Occidentales, Andes, Falcón, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Yaracuy, Lara y Zulia. En el resto del país se mantendrá un cielo parcialmente nublado con intervalos despejados.

Sistemas activos en el Caribe y Centroamérica

En el ámbito regional, se mantiene activa la Tormenta Tropical Melissa en el Caribe, al sureste de Jamaica y suroeste de La Española. También persiste la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la Vaguada Monzónica sobre Centroamérica y el norte de Colombia, y la Onda Tropical número 51 en el Atlántico central tropical.

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