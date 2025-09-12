El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) detalló en uno de sus reportes que la onda tropical número 34 se encuentra al norte de Surinam y se estima que ingrese al territorio venezolano en las próximas horas.
El informe añadió que, mientras tanto, la onda tropical número 35 avanza por el Atlántico Central Tropical y se prevé su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.
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Onda Tropical 34 en Venezuela
El Inameh pronosticó que durante el paso de ambas ondas se registrarán lluvias intensas de corta duración, algunas acompañadas de descargas eléctricas, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, partes de Lara y Falcón, así como en Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.
Asimismo, no se descartan algunas precipitaciones en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.
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