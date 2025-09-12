Compartir

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) detalló en uno de sus reportes que la onda tropical número 34 se encuentra al norte de Surinam y se estima que ingrese al territorio venezolano en las próximas horas.

El informe añadió que, mientras tanto, la onda tropical número 35 avanza por el Atlántico Central Tropical y se prevé su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)

Onda Tropical 34 en Venezuela