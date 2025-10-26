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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió un pronóstico especial para este domingo, alertando sobre un incremento significativo de lluvias y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, producto de la intensa dinámica atmosférica que afecta la región.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se esperan condiciones relativamente estables, con poca nubosidad. Sin embargo, se prevé la formación de mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable en zonas como Amazonas, Bolívar, los Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Lara y Zulia.

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Lluvias y tormentas eléctricas para este domingo

A partir de la tarde y durante la noche, se intensificará la nubosidad, acompañada de lluvias, chubascos y descargas eléctricas en múltiples estados: Amazonas, Bolívar, Sucre, Aragua, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Llanos Occidentales, los Andes, Falcón, Yaracuy, Lara y Zulia. El resto del país mantendrá cielos parcialmente nublados con algunos intervalos despejados.

Este comportamiento está influenciado por la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la presencia de la Vaguada Monzónica en el occidente venezolano y el avance de la Onda Tropical número 51, ubicada al noreste de la Guyana Francesa.

Además, en el mar Caribe noroccidental se monitorea el huracán Melissa, de categoría tres, que se encuentra al sureste de Jamaica y suroeste de Haití, siendo el sistema más relevante en la región tropical.

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