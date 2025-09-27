A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, la institución detalló que se espera nubosidad parcial con áreas despejadas en buena parte del territorio. Sin embargo, se prevén mantos nubosos acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en sectores de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Llanos Centrales/Occidentales y la Región Insular.
Onda Tropical 40 en Venezuela
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Para horas de la tarde y noche, se pronostica un aumento de la cobertura nubosa, lo que generará precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en diversas zonas. Además, explicaron que las lluvias afectarán principalmente a Delta Amacuro, Monagas, Sucre, el norte de Anzoátegui, La Gran Caracas, Aragua, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón, Los Andes y Zulia.
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