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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé este domingo cielo parcialmente nublado y precipitaciones de intensidad variable en varios estados del país.

En su pronóstico, informa que prevalecerá cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del país; sin embargo, se prevé zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos en partes de los estados Bolívar, Amazonas, Carabobo, Falcón, Táchira y Zulia.

Inameh prevé cielos parcialmente nublados

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Para la tarde y noche, prevé aumento progresivo de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, los Andes y Zulia. No se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

La Gran Caracas presentará nubosidad fragmentada en horas de la mañana, después del mediodía, se prevé incremento de nubosidad asociadas a lluvias de intensidad variable.

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