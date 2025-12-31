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Inameh prevé lluvias dispersas para este 31 de diciembre

By Redacción Noticias24Carabobo
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Inameh 31 de diciembre -  Pronóstico del Inameh hoy - Inameh domingo 5 de abril

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para la jornada de este miércoles 31 de diciembre prevalecerán condiciones de nubosidad parcial con precipitaciones en diversas regiones del país, producto del transporte de humedad por los vientos Alisios y efectos locales.

De acuerdo al ente, se espera un cielo parcialmente nublado con zonas de escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. No obstante, se prevé actividad convectiva que propiciará lluvias o lloviznas dispersas en Amazonas, sur de Bolívar, este de Miranda, este de Sucre, Apure, Los Andes, el Lago de Maracaibo, la región insular y el nororiente.

 

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Inameh prevé lluvias este 31 de diciembre

En horas de la tarde y noche se estima un incremento de la nubosidad acompañado de precipitaciones dispersas y actividad eléctrica ocasional en Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Asimismo, se registrarán lluvias o lloviznas aisladas en zonas de Apure, norte de Miranda, norte de Aragua, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Falcón, Zulia y la región andina.

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SourceGlobovisión
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