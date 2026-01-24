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INAMEH prevé lluvias dispersas y cielos nublados en varias regiones del país

By Redacción Noticias24Carabobo
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Frente frío en Venezuela - INAMEH prevé lluvias dispersas
Foto: Globovisión.

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este sábado 24 de enero de 2026 predominará un cielo poco nublado en gran parte del territorio nacional durante la mañana.

Sin embargo, el reporte meteorológico publicado a través de sus redes sociales, advierte sobre la presencia de lluvias lloviznas dispersas en zonas específicas del país debido al transporte de humedad por los vientos alisios.

INAMEH prevé lluvias dispersas

​De acuerdo con la imagen satelital y el boletín de las 08:00 HLV, se observan mantos nubosos que generarán precipitaciones en las siguientes entidades: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Monagas, Bolívar y Amazonas. Franja costeras desde el áreas al este de Miranda, La Guaira, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Carabobo y Lara. En el occidente y Andes: Se esperan precipitaciones débiles y moderadas en los estados andinos y el estado Zulia.

 

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​Las temperaturas y estabilidad atmosférica pese a los focos de precipitación, en gran parte del país se mantendrá condiciones estables durante la jornada. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34°C en ciudades como Ciudad Bolívar, mientras que en zonas de los Andes las mínimas se mantendrán frescas.

​Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar previsiones ante cambios repentinos en las condiciones atmosféricas durante la tarde y noche.

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