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Inameh prevé lluvias en gran parte del territorio nacional

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronóstico lluvias de intensidad variable y descargas electricas en gran parte del territorio nacional.

En su cuenta de Telegram, preciso que estás condiciones meteorológicas se registrarán en zonas de la Guayana Esquiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Apure, Guárico, sur de Miranda, Yaracuy, Falcón, Lara, Trujillo y Zulia.

Por el territorio nacional se encuentra transitando la onda tropical número 34. Está previsto que la 35 ingresa al país entre el domingo 14 y lunes 15 de septiembre.

 

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Inameh prevé lluvias

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.

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