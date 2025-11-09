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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que una línea de inestabilidad al norte del país, junto con la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en el sur, generará lluvias y chubascos sobre gran parte del territorio nacional durante este período.

A través de su canal en Telegram, el instituto detalló el desarrollo de mantos nubosos y precipitaciones, con mayor incidencia en las regiones sur, occidental y nororiental del país.

inestabilidad al norte de Venezuela, mientras la ZCIT se mantiene activa al sur. En la Franja Tropical se detecta una línea demientras la ZCIT se mantiene activa al sur. En horas de la mañana, la mayor parte del territorio nacional presentará nubosidad parcial. No obstante, se espera la formación de mantos nubosos que se acompañan de precipitaciones en los estados Amazonas, Delta Amacuro, norte de Monagas, Sucre, este de Miranda, este de Falcón, sur de Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Inameh prevé lluvias y chubascos