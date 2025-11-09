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Inameh prevé lluvias y chubascos en gran parte del país

By Redacción Noticias24Carabobo
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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que una línea de inestabilidad al norte del país, junto con la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en el sur, generará lluvias y chubascos sobre gran parte del territorio nacional durante este período.

A través de su canal en Telegram, el instituto detalló el desarrollo de mantos nubosos y precipitaciones, con mayor incidencia en las regiones sur, occidental y nororiental del país.
 
En la Franja Tropical se detecta una línea de inestabilidad al norte de Venezuela, mientras la ZCIT se mantiene activa al sur.

En horas de la mañana, la mayor parte del territorio nacional presentará nubosidad parcial. No obstante, se espera la formación de mantos nubosos que se acompañan de precipitaciones en los estados Amazonas, Delta Amacuro, norte de Monagas, Sucre, este de Miranda, este de Falcón, sur de Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Inameh prevé lluvias y chubascos

Durante la tarde y noche, se espera el desarrollo nuboso con lluvias o chubascos en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, la región Nororiente, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

Asimismo, no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central y Centro Occidente.

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SourceGlobovisión
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