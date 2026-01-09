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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su reporte de este viernes que se mantiene la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional, debido al desplazamiento de una vaguada en los niveles altos de la troposfera y el transporte de humedad por parte de los vientos alisios del noreste.

Región Central y Capital (Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua y Carabobo): se prevé abundante nubosidad durante la mañana con lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en zonas montañosas y costas. Para la tarde, no se descartan chubascos breves debido al calentamiento diurno.

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Occidente y Andes: los estados Zulia, Falcón, Táchira, Mérida y Trujillo presentarán cielos nublados con precipitaciones de intensidad variable. En las zonas altas de los Andes, se mantienen temperaturas mínimas cercanas a los 6°C – 8°C.

Sur y Oriente: en los estados Bolívar, Amazonas y el Esequibo, se esperan núcleos nubosos de gran desarrollo vertical que originarán lluvias acompañadas de ocasionales descargas eléctricas tras el mediodía.

Región Insular: nubosidad parcial con baja probabilidad de precipitaciones y vientos moderados.

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