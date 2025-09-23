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En un acto que refuerza el compromiso con la justicia social, el defensor público general, Alfredo Ruiz, junto al alcalde Johan Castañeda, inauguraron el pasado viernes la nueva oficina de la Defensoría del Pueblo en Guacara, ubicada en el Centro Comercial “Zona 3”, específicamente en la calle Urdaneta cruce con Cedeño.

Dicho espacio, moderno y accesible, brindará defensa legal gratuita a comunidades vulnerables y fortalecerá el sistema de justicia no solo de Guacara, sino de los municipios aledaños. Al respecto, Alfredo Ruíz, informó que, “el propósito es acercar la defensoría a cada una de las comunidades para atenderlos en su entorno y llevarles todos los servicios, entre estos talleres de formación de la Escuela Nacional de Derechos Humanos, así como su promoción en niños, niñas y adolescentes. De igual forma, la resolución de conflictos entre estos: derechos laborales y de las personas con discapacidad, para garantizar sus derechos”.

Asimismo, el defensor general mencionó que, a nivel nacional se encuentran visitando los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y demás entidades de atención para reforzar y hacer las debidas recomendaciones para mejorar cada vez más. “Hay un compromiso a nivel nacional de formación para erradicar la violencia contra las mujeres, brindando asesorías y orientando, para que a través del diálogo sea erradicado este flagelo; buscamos que la justicia sea expedita, rápida, justa y eficiente, avanzando en el sistema, donde prevalezcan los derechos humanos y la inclusión”, dijo.

Atención a más de 82 mil familias

Por su parte, Johan Castañeda, resaltó la importancia de la articulación interinstitucional. “Con esta oficina, cumplimos un sueño colectivo, para que ningún habitante del municipio se sienta desprotegido ante el sistema legal. Me siento contento ya que, con este avance más de 82 mil familias guacareñas y municipios aledaños como, San Joaquín, Diego Ibarra, y Los Guayos pueden venir y desarrollar cualquier trámite”.

Defensoría del Pueblo en Guacara

A su vez, el mandatario reveló que, próximamente inaugurarán nuevos espacios de atención en Zona 3. “Esta oficina, es el inicio de la apertura de nuevas oficinas nacionales, entre estas el Saime, un Tribunal Civil y un Tribunal de Violencia contra la Mujer. Agradezco a nuestras instituciones nacionales y regionales por permitir que en Guacara se abriera la segunda sede de la Defensoría a nivel municipal en el estado Carabobo, lo que nos permitirá seguir acercando las instancias a la población”.

El acto también contó con la presencia del juez rector en Carabobo Omar Montes, el defensor del pueblo en Carabobo, Moisés Rodríguez, concejales y concejalas, jueces y juezas de paz; así como el tren ejecutivo del área social de la Alcaldía de Guacara.

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