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Inaugurado con éxito anexo de la Escuela Básica Graciela Mejías en el municipio Miranda. Con el objetivo de garantizar espacios para el desarrollo educativo en la región, fue inaugurado con éxito el nuevo anexo de este plantel educativo.

En una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo; a través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic) y la Alcaldía del municipio Miranda.

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en Carabobo, señaló que esta obra ubicada en el municipio Miranda, ayudará a la formación integral de los más de 200 niños que hacen vida en este centro educativo, con el desarrollo de los diferentes programas impulsados de forma articulada por el presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Escuela Básica Graciela Mejías en el municipio Miranda

“Es importante destacar que la apertura de estos espacios nos permite tener la oportunidad de ese acompañamiento por parte de maestros, padres y representantes con nuestros jóvenes, con los que no solo nuestros estudiantes se forman, sino que cada persona que haga vida en estos espacios pueda adquirir un aprendizaje para su formación completa”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia de los colegios como epicentro de las comunas, ya que las diferentes fuerzas sociales de cada territorio conviven de forma activa para fortalecer la enseñanza de los jóvenes.

Por su parte, Nerio Rico, alcalde del municipio Miranda, precisó que la apertura de estos espacios es producto del esfuerzo de cada una de las personas que contribuyeron en brindar un sitio óptimo para el disfrute de toda la comunidad estudiantil.

“Hoy en día podemos decir que tenemos Patria, ya que estamos haciendo posible el sueño de cada una de las personas que pusieron su granito de arena para darle a las generaciones futuras una educación gratuita y de calidad en espacios óptimos, es por eso que el Gobierno Bolivariano, de la mano con nuestro pueblo, sigue trabajando por dar oportunidades a nuestros niños y niñas”, dijo.

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