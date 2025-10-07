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La iglesia evangélica El Remanente, ubicada en Punto Fijo, sufrió graves daños tras un incendio ocurrido durante la mañana de este domingo cinco de octubre. El siniestro causó destrozos considerables en gran parte de la estructura y el mobiliario del templo.

El incendio que afectó la iglesia evangélica se registró específicamente en la calle Ayacucho entre las calles Los Ruices e Independencia, Punto Fijo, en el centro de la ciudad. Rápidamente acudieron al lugar equipos de Protección Civil y el cuerpo de bomberos de la localidad, quienes trabajaron arduamente para controlar y sofocar las llamas.

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Según la información inicial, el fuego habría comenzado en una camioneta que se encontraba estacionada dentro del recinto de la iglesia. Las llamas se propagaron de forma incontrolable desde el vehículo hacia el edificio principal de la congregación.

Incendio en iglesia evangélica ubicada en Punto Fijo

El incendio consumió por completo los bancos del templo y afectó gravemente una porción considerable del salón principal de la iglesia. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de los daños que han dejado al templo inutilizable de forma temporal.

Las autoridades competentes investigarán las causas exactas que originaron el fuego en la camioneta. Por el momento, la comunidad de la iglesia El Remanente enfrenta las consecuencias de este suceso, y se espera que pronto se inicie la coordinación para la reconstrucción del espacio de culto.

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