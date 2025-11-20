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Incendio de gran magnitud en un icónico rascacielos en Croacia

By Redacción Carabobo
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incendio rascacielos en Croacia

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Un incendio de gran magnitud se declaró a última hora del 17 de noviembre en el rascacielos Vjesnik, en la avenida Slavonska de Zagreb, Croacia, propagándose verticalmente por varias plantas y la azotea.

Los bomberos movilizaron decenas de vehículos y a unos 80 efectivos para contener el fuego.

Incendio rascacielos en Croacia

Las autoridades indicaron que el mobiliario del edificio avivó las llamas y aseguraron que no hay peligro de que el rascacielos se derrumbe, sin embargo su estructura podría requerir reconstrucción o demolición.

No se han registrado víctimas y los investigadores sospechan que la causa pudo deberse a un fallo en las instalaciones del inmueble.

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