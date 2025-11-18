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Un incendio de local de tapicería en Valencia fue controlado por los Bomberos en el Barrio el Carmen Sur en la mañana de hoy. Los efectivos bomberiles estuvieron apoyados por personal de rescate como por organismos policiales.

Cerca de las nueve de la mañana se observaba el fuego en dicho local, los vecinos como personas que transitaban dieron el aviso a los números de emergencia. Los bomberos de Valencia llegaron minutos después para atender la situación.

Incendio en local de tapicería en Valencia

Los bomberos quedaron haciendo labores de refrescamiento en el local como en la zona. Quedando pendiente la investigación para determinar las causas del mismo.

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