Compartir

Durante la noche de este lunes 5 de enero de 2026, fue reportado un incendio en el conocido local Nómada, situado en la ruta hacia el Centro San Ignacio.

De acuerdo una publicación en la red social Instagram, gracias a la rápida acción de los cuerpos de seguridad y atención de la Alcaldía de Chacao, la situación fue controlada antes de que el fuego se propagara a estructuras vecinas.

Incendio de local en Chacao

El siniestro activó de inmediato los protocolos de emergencia del municipio. El trabajo conjunto de Protección Civil Chacao, PoliChacao y Salud Chacao, permitió neutralizar las llamas en cuestión de minutos.

Según el balance ofrecido por las autoridades tras la extinción del fuego, y a pesar del susto y los daños materiales en el local Nómada, no se registraron heridos ni personas lesionadas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas