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El incendio de un apartamento en Maracay dejó una mujer de 60 años fallecida. Desde el mediodía de este martes 20 de enero de 2026 se registró un fuerte incendio en uno de los edificios del conjunto residencial Los Mangos, en la avenida Constitución.

Los bomberos llegaron hasta el edificio y comenzaron a tratar de sofocar las llamas en el piso 12. La mujer quedó identificada como Jasmín Salomón Romero, la dama fue trasladada hasta el Hospital Central de Maracay.

Presentaba quemaduras en gran parte del cuerpo además de problemas de respiración debido a la inhalación de humo. Se pudo conocer que los galenos la atendieron pero la mujer falleció minutos después de su ingreso.

Incendio de un apartamento en Maracay dejó una mujer fallecida

Los vecinos alertaron a las autoridades acerca del fuerte incendio, el cual no se propagó a otros apartamentos del edificio. Los bomberos se encargaron de extraer a la mujer del incendio y llevarla al centro de salud.

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Los expertos en siniestros de este tipo analizarán lo ocurrido para luego dar a conocer las causas del incendio. El suceso conmocionó a los habitantes de la “ciudad jardín”, quienes lamentaron lo ocurrido.

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