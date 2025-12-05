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Un incendio de vehículo de carga en la Autopista del Este no dejó lesionados. El vehículo se estaba incendiando y fue auxiliado por una cisterna privada. El hecho ocurrió ayer jueves 4 de diciembre de 2025 en horas del mediodía.

El hecho se registró sentido Naguanagua generando además retención vehicular en la zona. Al sitio llegaron autoridades viales del estado Carabobo, entre ellas PNB Tránsito, Invialca, entre otras.

Incendio de vehículo de carga en Autopista del Este

Al momento fue desplegado dispositivo de seguridad y cierre parcial para la atención del hecho vial, movilización del vehículo y despeje. Como eliminación de riesgos y reapertura del tramo afectado.

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