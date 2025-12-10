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Incendio en un edificio deja 22 muertos en Indonesia

By Redacción Carabobo
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Las autoridades de Indonesia informaron este martes que 22 personas murieron por un incendio en un edificio de oficinas de siete plantas en la capital Yakarta.

De acuerdo con el jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, entre las víctimas hay 15 mujeres, incluyendo una embarazada, y siete hombres. Además, 15 personas fueron evacuadas del lugar.

En declaraciones a la prensa, el funcionario precisó que los bomberos inspeccionaron la cuarta y quinta planta del edificio, pero la revisión de la sexta y séptima planta se retrasó por el humo y las altas temperaturas.

Incendio en un edificio en Indonesia dejó 22 muertos

Purnomo explicó que se cree que el fuego inició cerca del mediodía en el primer piso del edificio, ubicado en el vecindario de Kemayoran, antes de extenderse a otros pisos. La causa todavía está bajo investigación.

Añadió que muchos de los trabajadores del edificio, que era utilizado como oficina de ventas y almacenamiento para una empresa de drones, salieron a almorzar cuando una batería comenzó a chispear en un área de almacenamiento y prueba.

Se indicó que los bomberos tuvieron que emplear grúas, además del lanzamiento de agua, y romper paredes de cristal para acelerar los trabajos de extinción y búsqueda de supervivientes.

Luego de tres horas de esfuerzo, bomberos lograron extinguir el incendio y recuperar los cuerpos de las víctimas para llevarlos al hospital de la policía y proceder a su identificación.

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