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Incendió el altar de una Iglesia en México por esta razón y quedó detenido (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Incendió el altar de una Iglesia en México por esta razón

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un hombre incendió el altar de una Iglesia católica en México en Veracruz, por supuestas órdenes del diablo. El sujeto llegó al templo con gasolina y la roció en el altar  mientras vociferaba palabras en contra de la religión católica.

Enseguida el párroco como los feligreses avisaron a la policía, los oficiales de seguridad esperaron un rato que el sujeto se calmara un poco para detenerlo. Este prendió fuego al altar y a otras áreas de la Iglesia.

El sujeto quedó identificado como Miguel Quino de 55 años, este se quitó la camisa mientras comenzaba a insultar en la Iglesia. Las personas no se imaginaron que iba a quemar el altar, pero lo hizo desafiando a los presentes.

“Hago esto porque el diablo me lo ordenó”, además del daño causado lesionó a dos trabajadores del templo católico. Como además dos damas de la Iglesia sufrieron crisis nerviosas.

La policía detuvo al sujeto, el cual al parecer estaba bajo influencia de las drogas. No se descarta que este pertenezca a sectas que están en contra del cristianismo. O sea una persona que esté en contra del catolicismo.

Incendió el altar de una Iglesia en México y harán misa de reparación

La Iglesia luego del suceso se mantiene cerrada, mientras que uno de los sacerdotes dijo que se hará una misa de reparación, dijo el padre Teódulo Morales Mesa. “Este acto enfatizó la importancia de la reparación y la nueva consagración del altar como centro de la vida espiritual de la parroquia”, agregó.

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«La misa de reparación y consagración es un rito litúrgico especial que busca expiar cualquier profanación o sacrilegio cometido contra un lugar sagrado. A través de oraciones, bendiciones y la unción del altar con óleos sagrados, se busca restaurar la dignidad del espacio y reafirmar su propósito como lugar de encuentro con Dios», explicó.

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SourceCaraota Digital
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