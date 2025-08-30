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Este viernes 29 d agosto se registró un incendio en la parroquia 23 de Enero, que afectó al menos a 3 viviendas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

Incendio en el 23 de Enero

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el incendio ocurrió en horas de la tarde específicamente en las adyacencias a la redoma del Bloque 37, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, en Caracas.

Asimismo, señala que el incendio afectó al menos a tres viviendas empíricas, de aproxiamdamente 3 x 3 metros cada una.

Palacios resalta que los efectivos del CBC realizaron labores de extinción y lograron controlar el fuego, que se generó por las instalaciones eléctricas rudimentarias.

Adicionalmente, destaca que lograron controlar el fuego y evitaron que el incendio se propagara hacia zonas y estructuras adyacentes.

Durante el procedimiento, los efectivos del CBC llevaron a cabo el desalojo preventivo de 8 adultos y 3 menores de edad, garantizando el resguardo de estas personas en una zona segura.

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