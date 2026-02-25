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Incendio en Flor Amarillo fue controlado por los Bomberos de Valencia

By Danny Valdiviezo
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Incendio en Flor Amarillo

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Danny Valdiviezo
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Un incendio en Flor Amarillo en un almacén de plástico fue controlado por los Bomberos de Valencia. Luego de las ocho de la noche reportaron el fuego en las adyacencias de la entrada de la urbanización.

Enseguida los bomberos llegaron al lugar para atender la situación. El incendio hasta ahora se produjo por causas desconocidas en un galpón cercano al centro comercial el Oasis, al lugar llegaron los efectivos bomberiles.

Incendio en Flor Amarillo fue controlado por los Bomberos de Valencia

Una comisión mixta trabajó durante varias horas, primero sofocando las llamas y luego con labores de refrescamiento durante varias horas. Se espera por una investigación fuerte por este hecho en el almacén de plástico.

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El hecho no dejó personas lesionadas como tampoco fallecidas en el lugar. Los vecinos del urbanismo ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia agradecieron la rápida acción de las autoridades.

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SourceHeberlizeth González/Bomberos de Valencia
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