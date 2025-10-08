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Un fuerte incendio fue registrado la tarde de este martes 7 de octubre, en la subestación eléctrica de Santa Cruz, ubicada en el estado Aragua, que dejó sin servicio eléctrico a varios municipios de la entidad.

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En el lugar del siniestro se encuentran funcionarios del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de Corpoelec, quienes trabajan para controlar la situación y restablecer el servicio eléctrico.

El alcalde del municipio, Tony García, actualizó que todo estaba controlado y que el personal se encontraba en el lugar trabajando para lograr solventar la situación.

Incendio en la subestación eléctrica en Aragua

El incendio en la subestación eléctrica provocó algunas interrupciones en el suministro de energía en sectores de Santa Cruz, Cagua, La Victoria y Maracay, mientras Corpoelec realiza trabajos para normalizar el servicio.

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