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Incendio en la urbanización Villa Real en Valencia fue controlado por los bomberos

By Danny Valdiviezo
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Incendio en la urbanización Villa Real en Valencia

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Danny Valdiviezo
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Un incendio en la urbanización Villa Real en Valencia fue controlado por los bomberos de la capital carabobeña. El incendio fue informado por los vecinos y con labor coordinada de los bomberos no provocó mayores riesgos.

Enseguida los bomberos comenzaron el trabajo de control como de sofocar las llamas y que las mismas no se extendieran a otras áreas de uno de los apartamentos. Como luego se hicieron las labores de refrescamiento.

Incendio en la urbanización Villa Real en Valencia

Incendio en la urbanización Villa Real en Valencia fue controlado por los bomberos

Hasta ahora se espera por una investigación para dar con las causas de este hecho, el cual se presentó en una de las áreas centrales de la propiedad. El mismo pudo haber sido ocasionado por un corto circuito.

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Indicaron los bomberos de Valencia que la prevención es nuestra mejor herramienta. “Ante cualquier señal de humo o emergencia eléctrica, no dudes en reportarlo de inmediato. La rapidez del aviso hace la diferencia”, dijeron en sus redes sociales.

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SourceBomberos de Valencia
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