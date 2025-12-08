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Un incendio en un edificio de Prebo no dejó lesionados, el hecho se registró la noche del domingo 7 de diciembre de 2025. En el edificio El Alamo se originó el incendio en la zona de la azotea.

Dicho edificio se encuentra en Prebo 1, la rápida respuesta de los Bomberos de Valencia fue clave para controlar la situación. El fuego, que se originó en el octavo piso del edificio, fue sofocado de manera eficiente por los bomberos.

Incendio en un edificio de Prebo no dejó lesionados

Se pudo conocer por los efectivos bomberiles que no hubo lesionados en el lugar. Solo daños materiales, se espera una investigación exhaustiva por parte de los bomberos en cuanto a este hecho presentado ayer domingo.

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