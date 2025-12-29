Compartir

Un incendio en una casa en Flor Amarillo fue controlado por los bomberos de Valencia. A las 5:33 minutos de la tarde de hoy domingo fue atendida la situación en el sector A del urbanismo ubicado en la parroquia Rafael Urdaneta.

Los bomberos mediante la unidad 0098 sofocaron el fuego, controlando la situación con labores de refrescamiento. Las llamas se extendieron hasta la segunda planta de la casa, solo hubo daños materiales en el incendio.

Incendio en una casa en Flor Amarillo

No hubo lesionados en el lugar, la columna de humo se vio desde distintos puntos de la urbanización. Los bomberos harán una evaluación exhaustiva del incendio para dar con los orígenes del mismo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas