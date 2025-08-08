Compartir

Un incendio en una residencia en Sabana Grande, Caracas dejó a un sexagenario lesionado. El hecho ocurrió en horas de la noche de este jueves 7 de agosto de 2025. Dicho incendio fue atendido por los Bomberos de Caracas.

Los efectivos bomberiles se presentaron en la residencia Belloral, ubicada en la avenida Casanova de la parroquia El Recreo. El incendio se registró en una acometida eléctrica subterránea, propagándose hacia dos vehículos y una moto aparcados en el lugar.

Un adulto mayor, identificado como Yamandú Botella, de 67 años, sufrió quemaduras faciales y una lesión en la clavícula debido a una caída. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas realizaron labores de combate y extinción del fuego.

Brindando atención prehospitalaria al lesionado, quien fue trasladado en ambulancia al hospital Dr. Domingo Luciani. Se activó al personal de Corpoelec y un investigador de incendios para atender la situación.

