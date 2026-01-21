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Un incendio en una vivienda en Puerto Cabello dejó una persona fallecida y dos lesionadas. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de hoy miércoles 21 de enero de 2026 en la urbanización Santa Cruz en el sector 7.

La persona fallecida fue identificada como Yalitza Josefina García de 56 años de edad. Ana Mercedes Granadillo de 76 años y Kayli Marianne Ibarra García de 7 resultaron lesionadas en el incendio.

Incendio en una vivienda en Puerto Cabello

Las lesionadas fueron llevadas a la emergencia del Hospital Adolfo Prince Lara del municipio porteño. Se pudo conocer que el estado de salud de ambas es reservado debido a las quemaduras sufridas.

Al lugar de los hechos se presentaron Bomberos de Puerto Cabello como Policía de Carabobo además de funcionarios del servicio de emergencia 0800 Bigote.

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