Compartir

En horas de la noche de este miércoles 22 de octubre, un incendio se registró en una zapatería ubicada en la calle Garcés entre calles Colombia y Ecuador de Punto Fijo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Colisión de moto y vehículo en Los Guayos dejó una persona lesionada



Se pudo conocer que, la estructura y mercancía del local habría sido afectada por el fuego.

Al informarles sobre la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Carirubana, Aeronáuticos y de PDVSA se trasladaron al lugar del hecho, donde se llevaron a cabo las distintas maniobras para sofocar las llamas en las instalaciones.

Incendió registrado en zapatería de Punto Fijo

También rescataron a dos mujeres residentes en un apartamento de este edificio, en el área superior del depósito.

El organismo investiga las causas que provocaron el incendio.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: