En este sentido, Miguel Morales Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón, detalló que la incautación de la droga se logró el pasado 15 de septiembre en las costas del estado Falcón.

Asimismo, Morales señaló que estas actividades de incineración se realizan de forma mensual no solo en Falcón sino también en todo el país con la droga que se incauta.

En la cuenta Instagram, el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Falcón recalcó que la entidad sigue trabajando por el futuro de la patria en perfecta fusión popular, militar y policial, “para minimizar y evitar que nuestro territorio sea utilizado para sacar la droga a las diferentes fachadas del Mar Caribe”.

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