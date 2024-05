El yaracuyano Luis Arráez hizo su debut este sábado con Los Padres de San Diego por todo lo alto, dejando un saldo de cuatro hits, un doble y una impulsada.

El encuentro además dejo una paliza de San Diego para los Diamondbacks y una de las estrellas del mismo Fernando Tatis Jr. respondió su pensar sobre su nuevo compañero venezolano.

“Ese muchacho es probablemente lo más cercano que tenemos a Tony Gwynn en la actualidad. Quiero ver eso en el lineup”, dijo Tatis Jr. sobre Arráez.

Se espera que “La regadera” continúe siendo comparado con el apodado “Mr. Padre, quien fue uno de los mejores bateadores en las Ligas Mayores.

Luis Arraez is 4-for-4!

He becomes the first Padre ever with four hits in a team debut pic.twitter.com/DosFHkjIM8

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 5, 2024