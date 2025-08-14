Compartir

Indeval impulsa el deporte con mini torneo de tenis de mesa en la parroquia Rafael Urdaneta. Por instrucciones de la Alcaldesa Dina Castillo, Indeval, continúa masificando el deporte en las comunidades y parroquias de la ciudad.

Ofreciendo a niñas y niños valencianos espacios para la recreación en estas vacaciones, en este caso con el mini torneo de tenis de mesa celebrado en la parroquia Rafael Urdaneta. La jornada se llevó a cabo, en el marco de las actividades programadas para el presente período vacacional y contó con la participación de niños y niñas de la comunidad aledaña a las instalaciones del Complejo de Tenis de Mesa “Ricardo Lizardo”, a fin de apoyarlos en su formación en esta disciplina y brindarles una mañana llena de diversión.

Mini torneo de tenis de mesa

Durante la competencia, los pequeños demostraron sus habilidades y potencial deportivo, así como también mucha energía, reflejando alegría y motivación al compartir una tarde llena de entretenimiento junto a sus compañeros.

NO DEJES DE LEER AHORA: Carabobo abanderó a 75 docentes rumbo al Congreso Pedagógico Nacional

Con estos eventos deportivos, la Alcaldía de Valencia, bajo las orientaciones de la Alcaldesa Dina Castillo y con apoyo del Gobernador Rafael Lacava, impulsa la práctica de actividades para la sana recreación de los niños, niñas y adolescentes valencianos, garantizando su desarrollo integral para el futuro del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas